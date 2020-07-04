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الوطنية للانتخابات تعلن موعد وأماكن تلقي طلبات الترشح لمجلس الشيوخ

السبت 04/يوليه/2020 - 03:45 م
المستشار لاشين إبراهيم،
المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس الهيئة للانتخابات
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فرح علاء الخولي
 قال المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه بعد الاطلاع على الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب وتعديلاته، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات تقرر دعوة الناخبين للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف لاشين إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ، أن الجدول الزمني سيتم نشره بالجريدة الرسمية، على أن يتم بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ اعتبارًا من السبت 11-7 2020، حتى 20-7-2020 بمقار اللجان التي تنشئها الهيئة الوطنية للانتخابات بمقار المحاكم الابتدائية.

وأوضح نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات المصريين بالخارج ستجري يومي 9-10 أغسطس 2010، وتجرى الانتخابات بالداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11-12 أغسطس، وتجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج، يومي 6-7 سبتمبر 2020، وتجرى الإعادة للمصريين بالداخل يومي 8 و9 سبتمبر 2020، وتعلن النتيجة في موعد أقصى الأربعاء 16 سبتمبر 2020.
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