الوطنية للانتخابات تعلن موعد وأماكن تلقي طلبات الترشح لمجلس الشيوخ

قال المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه بعد الاطلاع على الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب وتعديلاته، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات تقرر دعوة الناخبين للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.





وأضاف لاشين إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ، أن الجدول الزمني سيتم نشره بالجريدة الرسمية، على أن يتم بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ اعتبارًا من السبت 11-7 2020، حتى 20-7-2020 بمقار اللجان التي تنشئها الهيئة الوطنية للانتخابات بمقار المحاكم الابتدائية.



