مستقبل وطن: تحالف يضم عددا من الأحزاب للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

أكد المهندس حاسم الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الحزب في حالة استعداد لأي انتخابات مقبلة سواء الخاصة بمجلس الشيوخ أو النواب أو حتى المحليات، لافتا إلى أن حالة الاستعداد بدأت منذ عامين ونصف على مستوى جميع الأمانات بمحافظات الجمهورية.





وأعلن "الخولي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، وجود تحالف يجمع مستقبل وطن بعدد من الأحزاب في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان هذا التحالف والأسماء المشاركة خلال الأيام القليلة المقبلة، كما سيتم إعلان عدد مرشحي الحزب على المقاعد الفردية.





وأوضح أن تفاصيل التحالف وتحديد مرشحي الحزب، لا تزال قيد التشاور والبحث من قبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، بالتنسيق مع قيادات واعضاء الأمانة المركزية، تمهيدا للإعلان عنها قبل فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.





يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 اغسطس.





وأضاف أنه سيبدأ تقدم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.