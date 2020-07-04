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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. دونجا يرد على انتقاله لـ الزمالك بصورة .. سوسن بدر: مش حابة أمسح تغيرات السنين من على بشرتى

السبت 04/يوليه/2020 - 03:55 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

احتفل الفنان محمد عز بوصول حسابه على موقع التواصل الاجتماعى الى مليون متابع.

نشرت الفنانة سوسن بدر صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر عمر علاء نجل علاء مبارك فيديو لشاب يرسم جده الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك وذلك عبر خاصية استورى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

نشر نبيل عماد دونجا لاعب وسط نادى بيراميدز صورة له اثناء تدريباته مع لاعبي فريقه من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
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