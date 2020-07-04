بعد تردد أنباء عن انتقاله لـ الزمالك.. دونجا ينشر صورة له من تدريبات فريق بيراميدز





وعلق دونجا على الصورة، قائلا: " بسم الله ".





وتفاعل عدد كبير من متابعيه مع الصورة، وجاءت أبرز تعليقاتهم كالاتى : " انا غاوي انا غاوي اخويا دونجا زملكاوي ، دونجا عايزينك زملكاوى ، حبيب قلبى ربنا معك فى الجاى ، بسم الله تبارك الله حبيب قلبي ".





كشف عن رفض مسؤولي النادي، طلب نظائرهم في بيراميدز والذي تمثل في الحصول على خدمات المهاجم الشاب مصطفى محمد نظير انتقال نبيل عماد “دونج ا” إلى صفوف الفريق الأبيض خلال فترة انتقالات الصيف المقبلة. يذكر ان مصدر مطلع داخل نادي الزمالك









وأكد مصدر داخل القلعه البيضاء، أن بيراميدز طلب الحصول على خدمات مصطفى محمد بالإضافة إلى مليون دولار نظير الاستغناء عن دونجا، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من جانب إدارة النادي الأبيض لنظئراهم في نادي بيراميداز.



