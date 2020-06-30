تعليق مثير من إبراهيم سعيد على توقيع دونجا لنادي الزمالك..فيديو

ويعد نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز هو اللاعب الأقرب ليكون صفقة الزمالك المدوية التى تم الإعلان عن التعاقد معها أمس وذلك لعدة اعتبارات يأتى فى مقامها الأول هو قناعات الزمالك الكاملة بقدرات اللاعب الفنية والبدنية وقدرته على الظهور بشكل ملفت مع الفريق الأبيض خلال السنوات المقبلة.



