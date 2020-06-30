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رياضة

تعليق مثير من إبراهيم سعيد على توقيع دونجا لنادي الزمالك..فيديو

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:47 ص
دونجا
دونجا
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حسن العمدة
أكد إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، أن نبيل عماد دونجا، لاعب وسط فريق بيراميدز، سيكون صفقة مميزة للزمالك فى الموسم المقبل.

وقال هيما فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "دونجا يملك إمكانيات فنية وبدنية مميز فى وسط الملعب وسيكون ثنائي جيد للغاية مع طارق حامد فى وسط الملعب حتي إذا جلس فرجاني ساسي على دكة البدلاء".
 
وأضاف: "أعتقد أن كارتيرون سيشرك دونجا أساسيًا مع الزمالك لأنه يعرف إمكانياته، وإذا كان اللاعب مصيره دكة البدلاء فمن الأفضل أن لا يرحل عن بيراميدز".

ويعد نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز هو اللاعب الأقرب ليكون صفقة الزمالك المدوية التى تم الإعلان عن التعاقد معها أمس وذلك لعدة اعتبارات يأتى فى مقامها الأول هو قناعات الزمالك الكاملة بقدرات اللاعب الفنية والبدنية وقدرته على الظهور بشكل ملفت مع الفريق الأبيض خلال السنوات المقبلة.

ونجح دونجا فى الظهور بشكل مميز مع بيراميدز خلال السنوات الماضية وهو ما أدى إلى دخوله فى حسابات مسئولى الزمالك بقوة، وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة من قبل الثلاثي فاروق جعفر وأمير مرتضى وأحمد مرتضى معه فى محاولة للظفر بخدماته.
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