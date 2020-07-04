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سيارات

احترس من الطرق غير الممهدة.. كيفية فحص المساعدين بدون فني والحفاظ عليها

السبت 04/يوليه/2020 - 04:04 م
كيفية فحص المساعدين
كيفية فحص المساعدين
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اشرف عطية
تعتمد السيارات على العديد من الأجزاء والقطع الميكانيكية والكهربائية المهمة لكي تسير بكفاءة على الطريق، ومن اهم هذه الأجزاء ما يسمي مساعدين بالسيارة وهي التي تربط الاطارات بجسم السيارة وفي حال تعرضها للتلف فإن العطل ينعكس بالسلب علي السيارة وعلي ادائها .

ويعد كثرة السير علي طرق غير ممهدة من اهم الاسباب التى تؤدي الي تلف المساعدين بجانب التعرض إلى الحفر والمطبات، كما أن عدم تشحيم المساعدين في الصيانة الدورية للسيارة يعرضها للتلف .

- خطوات اختبار كفاءة المساعدين : 
1- قطع المطاط الموجود اعلي المساعد يتلف المساعد و يجب تغييره.

2- صدور طقطقة عند قيامك بتدوير مقود السيارة بصورة سريعة يمينًا ويسارًا .

3- قم تحريك كل مساعد على حدة، في حال إذا تحرك المساعد بسهولة، فهذا يدل على تلفه وانه غير صالح للاستخدام .

4- قم بالإمساك بإطار السيارة وأعمل على تحريكه يمينا ًويسارًا، في حال صدور أصوات تشبه أصوات الطقطقة أثناء تحريك الإطار، فإن هذا يدل على تلف المساعد .

 للحفاظ علي المساعدين يجب تجنب السير في طرق غير ممهدة لان تلف المساعدين يهدد ثبات السيارة علي السرعات مما يهدد سلامتك و سلامة سيارتك و يعرضها للحوادث .
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