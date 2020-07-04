بعد ما روت للا فضة تجربتها.. 10 نجمات تعرضن للتحرش الجنسى.. الأولى على علاقة بـ عمرو دياب.. ورانيا يوسف عانت نفسيا.. وفيفى عبده تصفع ممثلا تحسس جسدها

ونرصد أبرز الفنانات اللاتى أعلن عن تعرضهن للتحرش سواء الجسدى او اللفظى.

للا فضة :

نشرت للا فضة صورة من خلال خاصية استوري، وعلقت عليها قائلة: "أنتوا مستوعبين المكتوب؟؟ الفكرة إن الشخص ده كلمني قبل كده مرة واتنين".

وتابعت قائلة: "أنا كنت ممكن أكوون مكان أي واحدة من دول زي ما حد من صحابك أو أختك أي أي حد تعرفه كان ممكن يكون مكان البنات دول".









بينما اختتمت حديثها: "مش عايزة اسمع حد بيقول هي السبب مش عايزة حد يقول حرام مستقبله كفاية كده واتكلموا في الموضوع أكتر وأكتر عشان للأسف أهل الحيوان ده رافعين قضية على أول بنت اتكلمت بتهمة التشهير".