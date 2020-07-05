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برلمان

برلماني: قوانين الانتخابات تناسب المرحلة الحالية فى مصر

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:02 ص
الانتخابات
الانتخابات
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معتز الخصوصى

قال النائب عاطف مخاليف ، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان ان قوانين الانتخابات التى أقرها مجلس النواب فى دور الإنعقاد الحالى تعتبر مناسبة جدا للمرحلة الحالية فى مصر.

وأشار مخاليف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن نظام القائمة سواء كان فى انتخابات مجلس النواب أو مجلس الشيوخ لم يتم تخصيصها لعامة الشعب ولكنها لفئات محددة والتى نص عليها الدستور من الفئات الستة المهمشة وهم المرأة والشباب والأقباط والمصريين فى الخارج والعمال والفلاحين.

وأكد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أنه فى حالة إتساع دوائر الفردى فى انتخابات مجلس النواب والتى تصل نسبتها إلى 50 % من المقاعد من الممكن ان تتحكم فى العملية الإنتخابية 3 عوامل وهى رأس المال والقبلية والإتجاهات الدينية.

واختتم : نتمنى ان تخرج انتخابات مجلسى النواب والشيوخ المقبلة فى مصر بشكل حضارى يشرف مصر أمام كل دول العالم ويضرب نموذج للديمقراطية.
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