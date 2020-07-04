200 فريق طبي.. صحة الدقهلية تكشف تفاصيل استئناف مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

وأضاف وكيل الوزارة أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي والتقييم والعلاج من خلال مستشفيات الإحالة ومراكز علاج الأورام بالمحافظة والكشف المبكر عن الضغط والسكر والسمنة والتقييم للمرضى وتلقي العلاج والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدات بعمر الإنجاب.





وأشار إلى أنه يتم فحص جميع الإناث فوق 18 عامًا من خلال 200 فريق طبي موزعة على الوحدات حيث يتكون الفريق من طبيبة بشرية ومرضة ومدخلة بيانات ومثقفة صحية والعمل ممتد من 9 صباحًا إلى 3 عصرًا ويتم تسليم كل مواطنة كارتا خاصا بها، مدونة به مواعيد الزيارات القادمة في حال أن الفحص الإكلينيكي طبيعي.



