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محافظات

200 فريق طبي.. صحة الدقهلية تكشف تفاصيل استئناف مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

السبت 04/يوليه/2020 - 06:36 م
مبادرة الرئيس لدعم
مبادرة الرئيس لدعم صحة المراة
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم السبت عن استئناف العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية وذلك  انطلاقًا من خطة التعايش مع فيروس كورونا واستئناف المُبادرات الرئاسية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية.

وأضاف وكيل الوزارة أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي والتقييم والعلاج من خلال مستشفيات الإحالة ومراكز علاج الأورام بالمحافظة والكشف المبكر عن الضغط والسكر والسمنة والتقييم للمرضى وتلقي العلاج  والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدات بعمر الإنجاب.

وأشار إلى أنه يتم فحص جميع الإناث فوق 18 عامًا من خلال 200 فريق طبي موزعة على الوحدات حيث يتكون الفريق من طبيبة بشرية ومرضة ومدخلة بيانات ومثقفة صحية والعمل ممتد من 9 صباحًا إلى 3 عصرًا ويتم تسليم كل مواطنة كارتا خاصا بها، مدونة به مواعيد الزيارات القادمة في حال أن الفحص الإكلينيكي طبيعي.

وأكد على حُسن التعامل مع المرضى والاهتمام بإنجاح المبادرة الرئاسية من أجل صحة أفضل للمرأة المصرية و من أجل أن تحافظ صحة الدقهلية على الصدارة في إنجاز المبادرات الرئاسية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة والتوعية المستمرة للمترددات للالتزام بتعليمات الوقاية.
200 فريق طبي.. صحة الدقهلية تكشف تفاصيل استئناف مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة
200 فريق طبي.. صحة الدقهلية تكشف تفاصيل استئناف مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة
200 فريق طبي.. صحة الدقهلية تكشف تفاصيل استئناف مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة
200 فريق طبي.. صحة الدقهلية تكشف تفاصيل استئناف مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة
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