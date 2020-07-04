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برلمان

مع الإعلان عن انتخابات الشيوخ.. انطلاقة جديدة لحزب الجمهوري المصري

السبت 04/يوليه/2020 - 11:31 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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حسن رضوان
شهد أحد فنادق القاهرة، تدشين انطلاقة حزب الجمهوري المصري، برئاسة اللواء  محمد عبد العظيم، وذلك في إطار الجهود المصرية المبذولة نحو إثراء الحياة السياسية المصرية المقبلة علي  إجراء  عدد من الاستحقاقات الدستورية علي مستوي مجلس النواب ومجلس الشيوخ  والمجالس المحلية.

جاء ذلك بمشاركة قيادات الحزب وأعضاء الهيئة العليا، والأعضاء المؤسسين، حيث يستهدف الحزب  المشاركة فى الحياة السياسية المصرية بكل قوة والدعم والمساندة لكل تحركات القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي نحو البناء والتنمية والنهوض بأوضاع الدولة بعد الإشكاليات التى كانت تعاني بها فى الماضي.

كما يستهدف الحزب المشاركة  فى الاستحقاقات الدستورية المنتظرة بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات  مواعيد إجراءات انتخابات أول مجلس للشيوخ بعد التعديلات الدستورية وذلك فى أغسطس المقبل، فيما تكون انتخابات مجلس النواب فى نوفمبر المقبل بعد انتهاء الفصل التشريعي الجاري برئاسة د. علي عبد العال.

ويضع الحزب علي عاتقه أيضا العمل علي رفع مستوى معيشة المواطن بتشكيل لجان لتقديم الخدمات والمساعدات للطبقات المستحقة من أبناء الوطن، والنهوض بالتعليم والصحة على اعتبار أنهم الركيزة الاساسية لبناء المجتمع ، وزيادة الوعى لدى المواطن وإعلاء القيم والمبادىء ، وترسيخ مفهوم تقديم الحلول والمقترحات والمساعدات.
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