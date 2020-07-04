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وزيرة التضامن: 60 مليار جنيه زيادة فى مستحقات أصحاب المعاشات خلال 2020..فيديو

السبت 04/يوليه/2020 - 11:26 م
الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج
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محمد حليم قنديل

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي, إن الرئيس عبد الفتاح السيسي امر بصرف العلاوات الخمسة لاصحاب المعاشات وصرف الزيادة السنوية 14% لهم.

وأضافت الدكتورة نيفين القباج خلال مداخلة في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية, أنه تم ضخ 60 مليار جنيه زيادة لاصحاب المعاشات في هذا العام.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي, أنه تم صرف 35 مليار لاصحاب المعاشات لصرف العلاوات الخمسة و25 مليار لصرف الزيادة السنوية بنسبة 14%.

وأوضحت الدكتورة نيفين القباج, أن عدد المستفيدين من العلاوات الخمسة 2,4 مليون مواطن.

وأشارت إلي أن عدد المستفيدين من الزيادة السنوية لاصحاب المعاشات 10 مليون مواطن .

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