رئيس مستقبل وطن: الحزب يسير بخطوات صحيحة

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، إن فكرة الانضمام للحزب بدأت من خلال فكرة الالتحاق بالمجلس الاستشاري أو الهيئة الاستشارية للحزب.









وأضاف عبد الرازق، خلال حوار مع الإعلامى خالد أبو بكر، ببرنامج كل يوم المذاع على قناة "أون" :أننا أسرة لم تبتعد عن الحياة السياسية منذ مجلس شورى القوانين، وشاورت الأسرة، واحنا فى الصعيد مفهوم المشاورة له حدود".









ولفت عبد الرازق أن لديه ولدين يعملوا فى شركات، خريجى مدارس وجامعات أجنبية بعيدين عن مجال القضاء فى العمل، متابعا: "ولكنهم مثلى مرتبطين بالبلد، وأنا حريص باستمرار أن يكونوا نشاطى الآخر الموازى الزراعى، وأنا أزعم انى فلاح شاطر، ومتواجدين فى البلد لخدمة أهالينا".



