أنا بعمل اللي عليا عشان أعيش ليكي.. حكاية عبارة هزت القلوب بعد وفاة كاتبها بفيروس كورونا

شهد شارع النادي بطنطا بمحافظة الغربية مساء اليوم حالة من الحزن والوجع التي خيمت علي وجوه المئات من الأسر والعائلات بسبب تلقيهم خبر وفاة الشاب محمد مجدي صاحب العقد الثالث من عمره بشكل مفاجئ بسبب كورونا عقب استمرار إصابته بوعكة صحية استمرت لأكثر من ١٠ أيام متواصلة حتي لفظ أنفاسه الأخيرة بالعناية المركزة بأقسام العزل بمستشفى كفر الزيات .





وكان "صدى البلد " رصد ملامح وفاة الشاب "مجدي" والذي تزوج خلال ٣ أعوام الأخيرة ولديه طفلة لم تتجاوز بضعة أشهر، حيث حرص الأب الراحل علي كتابة عبارة على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وهي "انا بعمل اللي عليا عشان أفضل وأعيش ليكي وربنا يحفظك ليا يا عمري" بتلك العبارات رسخ مدي حبه وارتباطه العميق لشريكة حياته وابنته الرضيعة التي لم تتجاوز ٨ أشهر.





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في المقابل عبرت زوجة الشاب "مجدي " عن مشاعرها حيال مشهد وداع زوجها الشاب الذي لم يتجاوز عمره ٢٩ سنه وهي تردد كلمات دونتها علي صفحة التواصل الاجتماعي "ربنا يرحمك يا حبيبي ... في الجنة ونعيمها وربنا يصبرنا علي فراقك ويعينا علي صالح تربية بنتنا".





وأفادت مصادر مقربة من عائلة الشاب أنه كان يتمتع بدماثة الخلق وحسن التعامل مع زملائه في العمل وجيرانه بمحل سكنه، فضلا عن تعرضه للوعكة الصحية خلال الأسبوعين الماضيين عقب اختلاطه بأحد زملائه عقب خروجه من العزل.





وتابعت المصادر أنه تم الدفن الشاب الراحل بمقابر عائلته عقب أداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة المغرب بالمسجد الكبير بذات المنطقة وتم دفنه بمقابر عائلته وسط حاله من الصدمة من زملائه ومحبيه من جيرانه.





وكانت مديرية الصحة بمحافظة الغربية أعلنت عن وفاة الشاب "محمد مجدي" صاحب واقعة فيديو "انا خلاص انتهيت " خلال فترة علاجه بأقسام العزل بمستشفي كفرالزيات لإصابته بفيروس كورونا.





صرح بذلك الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، لافتا أن الشاب توفي مصابا بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى عزل كفر الزيات صاحب فيديو "ادعولي انتهيت".





وكان محمد مجدي أصيب منذ أيام بفيروس كورونا المستجد وتم نقله إلى مستشفى عزل كفرالزيات وتدهورت حالته الصحية وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى.





وفى وقت سابق قام محمد مجدي الشاب المصاب بفيروس كورونا، بنشر فيديو عبر صفحتة الشخصية طالب من المواطنين الدعاء له قائلا "ادعولي أنا انتهيت "ثم ردد الشهادتين، وهو في حالة متدهورة.



