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رياضة

محمد فاروق: ثنائي الزمالك ووكيل لاعبين حصلوا على رعاية نادي شيكو

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:53 ص
إسماعيل يوسف
إسماعيل يوسف
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حسن العمدة
كشف الإعلامي محمد فاروق، حصول الثلاثي شريف اسلام، مدير التسويق السابق لنادي الزمالك، واسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة، وسيد مرعي وكيل اللاعبين على حق رعاية نادي درجة ثالثة بقيمة 6.5 مليون جنيه.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": " الثلاثي حصلوا على حق رعاية نادي "شيكو" يلعب فى دوري الدرجة الثالثة وذلك لمدة عامين، ولكنهم غيروا اسم النادي إلى "بيونيرس".

وأضاف: "سيدفع الثلاثي 75 % من عقود اللاعبين، ويتحمل محمد عطية رئيس النادي 25 %، على أن يحصل شريف إسلام واسماعيل يوسف وسيد مرعي على 90 % من نسبة بيع أى لاعب".
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