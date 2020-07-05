محمد فاروق: ثنائي الزمالك ووكيل لاعبين حصلوا على رعاية نادي شيكو

كشف الإعلامي محمد فاروق، حصول الثلاثي شريف اسلام، مدير التسويق السابق لنادي الزمالك، واسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة، وسيد مرعي وكيل اللاعبين على حق رعاية نادي درجة ثالثة بقيمة 6.5 مليون جنيه.





وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": " الثلاثي حصلوا على حق رعاية نادي "شيكو" يلعب فى دوري الدرجة الثالثة وذلك لمدة عامين، ولكنهم غيروا اسم النادي إلى "بيونيرس".



