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رئيس مستقبل وطن: الإصلاح الاقتصادي كان قرارا صائبا

الأحد 05/يوليه/2020 - 04:02 م
المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق
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عبد الخالق صلاح
قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، أن الحزب يزخر بالعديد من الخبرات الاقتصادية والتي لها خبرات في العمل العام بشكل كبير.

وأضاف رئيس حزب مستقبل وطن، خلال حواره مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن هناك دراسات مستفيضة لكل الأمور المطروحة على الساحة ويتم بحثها وتزويد المختصين بها، وتكون تحت برلمانيي الحزب لعرضها على اللجان المتخصصة حتى يستفيد منها متخذ القرار".

وتابع: "من سمات القرارات الاقتصادية في هذه الفترة أنها تحصل على حقها من الدراسة المستفيضة، والإصلاح الاقتصادي صحيح، وحزب مستقبل وطن له وقفات وينبه إلى أمور كثيرة ويبدي وقفات في بعض الأمور لإعادة وجهات النظر فيها".
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