استقبال شعبي ورسمي لبعثة التجديف المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس

استقبل مسئولو الاتحاد المصري للتجديف برئاسة اللواء شريف القماطي، بعثة الفراعنة في مطار القاهرة، بعد مشاركتها الناجحة في منافسات التجديف الشاطئي بدورة الألعاب الأفريقية للمدارس المقامة في الجزائر وحصدها 5 ميداليات جميعها ذهبية.

وتقدم مستقبلو البعثة في مطار القاهرة الكابتن مصطفى العطار، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف، الأستاذ مجدي العفيفي، المدير الإداري للمنتخبات القومية، الأستاذة مروة يحيى، مديرة العلاقات الدولية، الكابتن محمد فخري، مدرب اللياقة البدنية للمنتخب، الأستاذ وليد عبد المنعم، المتحدث الإعلامي للاتحاد إلى جانب عدد من أولياء الأمور والمحبين والداعمين للمنتخب.

وضمت بعثة منتخب مصر للتجديف الشاطئي رئيس البعثة، القبطان محمد سلامة، نائب رئيس الاتحاد المصري للتجديف والمشرف على لجنة التجديف الشاطئي والمدربون الكابتن محمود عبد الحليم، الكابتن عبد الرحمن صفوت.

ضمت قائمة اللاعبين واللاعبات إبراهيم محمود سعد، ياسين القماطي، يوسف سلامة، زياد إيهاب، مريم عوض الله، عاليا عطا، ريماس أسامة.

وحصد المنتخب المصري للتجديف 5 ميداليات ذهبية حيث فاز بالميداليات الذهبية زياد إيهاب، وإبراهيم محمد سعد في منافسات الزوجي الشباب كما حصد الميدالية الذهبية الثانية عاليا عطا، ريماس أسامة في منافسات الزوجي فتيات.

كما حصد يوسف سلامة ذهبية القارب الفردي شباب، ومريم عوض الله ذهبية منافسات القارب الفردي فتيات، كما فاز الثنائي ياسين القماطي ومريم عوض الله بالذهبية الخامسة في منافسات القارب الزوجي المختلط.

ولفت رئيس الاتحاد المصري التجديف إلى أن الاستعداد الجيد للبطولة وتحفيز اللاعبين وتوفير كل الإمكانيات الفنية اللازمة انعكس بشكل إيجابي على الأداء خلال مشاركتهم في البطولة.

وشارك منتخب مصر في جميع السباقات الفردي شباب، الفردي فتيات، الزوجي شباب، الزوجي فتيات، الزوجي المختلط.

وتقام منافسات الدورة الأفريقية للمدارس في أربع مدن جزائرية هي، قسنطينة، عنابة، سطيف، وسكيكدة، بمشاركة 50 دولة إفريقية، يمثلها أكثر من 3 آلاف رياضي وتستمر حتى 5 أغسطس المقبل.

تضم البعثة المصرية نحو 156 فردًا من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية، وتشارك مصر في 13 لعبة رياضية هي، «ألعاب القوى، الريشة الطائرة، الملاكمة، الدراجات، السلاح، الجودو، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، المصارعة، الكانوي والكياك، التجديف، والووشو كونغ فو».