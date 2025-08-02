الزمالك وبيراميدز يسعيان لحسم صفقتين قبل غلق سوق الانتقالات

يسابق نادي الزمالك وبيراميدز الزمن لحسم صفقتين مهمتين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قبل أيام قليلة من إغلاق باب القيد في 6 أغسطس 2025.

وفي تطور مثير في سوق الانتقالات، يتنافس الناديان على التعاقد مع محمد علاء حارس مرمى الجونة، الذي ارتبط اسمه مؤخراً بالانتقال إلى أحد الفريقين.

ورغم تزايد الأنباء حول انتقاله، إلا أن مصيره النهائي لم يتحدد بعد، في ظل المنافسة الشديدة بين الزمالك وبيراميدز.

وتردد أنباء عن اقتراب اللاعب الفلسطيني حامد حمدان لاعب بتروجت، من الانتقال إلى أحد الفريقين، رغم رفض ناديه التخلي عنه لأي من الفريقين إلا أن الصفقة لا تزال غامضة، ولم يتم حسمها بعد.

وتكثفان إدارة الزمالك وبيراميدز جهودهما بشكل كبير في الساعات الأخيرة، سعياً لتدعيم صفوف الفريقين قبل انطلاق الموسم الجديد، وفي إطار سعيهما لتعزيز التشكيلة بقوة قبل بداية المنافسات المحلية والقارية.