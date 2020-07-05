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رياضة

أسوان: نفاضل بين ملعبين لاستضافة مبارياتنا بالدوري.. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:43 ص
نادي أسوان
نادي أسوان
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حسن العمدة
قال أحمد سليمان، رئيس نادي أسوان، إن إدارة ناديه، تفاضل حاليًا، بين ملعب المقاولون العرب، واتحاد الشرطة لاستضافة مباريات الفريق فى الدورى الممتاز .

وأضاف أحمد سليمان ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن ناديه حصل على موافقة ملعب المقاولون والشرطة، لاستضافة مباريات فريقه، ويتبقي فقط الحصول على الموافقات الأمنية.

وأشار إلى أن أسوان كان يرغب فى خوض المباريات بملعبه، لكن ظروف الطيران وضغط المباريات حال دون ذلك.

ولفت إلى المسحات الطبية أظهرت وجود إصابتين بكورونا فى الفريق، وحالتهما مطمئنة للغاية”.

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