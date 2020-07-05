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تعليم

حاسبات عين شمس تحتل المركز الأول في مسابقة عن فيروس كورونا

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:06 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
نظمت السفارة الأمريكية بالقاهرة بالمشاركة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مسابقة covid-19 virtual hackathon  وشارك فيها فريق من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وإشراف الدكتورة نجوى بدر عميد الكلية والدكتورة هالة مشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك خلال الفترة من 18/6/2020 حتى  29/6/2020 على ثلاث جولات متتالية.

وشارك بالمسابقة 726 فريق من مختلف الجامعات المصرية بإجمالي 1899 مشارك، وحصل فريق طلاب الفرقة الرابعة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس المكون من :كريم طارق مصطفي ، كريم محمد ابراهيم ، كريم ايهاب يحي، فادي ايمن كمال ، احمد محمود محمد،  علي المركز الاول بالهاكاثون الإفتراضي لـ كوفيد-١٩.


وأشادت د. نجوى بدر عميد الكلية بمستوى الطلاب حيث إنهم نموذج مُشرف للكلية والجامعة والمجتمع متمنيه لهم التوفيق والتقدم. 

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