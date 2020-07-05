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ألمانيا تفكك خلية مسلحة خططت لهجوم على مسجد.. أبرز العناوين العالمية بـ صباح البلد.. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:12 ص
المانيا : تفكيك خلية
المانيا : تفكيك خلية نارية كانت تخطط لهجوم على مسجد
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ريهام فيكتور لطيف
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف العالمية الصادرة اليوم، الأحد ، ومنها:

الجيش الليبى : اتفاق تركيا - السراج عدوان صريح ومس بالسيادة .

رئيس البرلمان العربي يطالب بموقف دولي حازم اردع ميليشيا الحوثي الإرهابية .

تونس .. تحذيرات من تمويلات خارجية بعد رفض برلمان الغنوشى تصنيف الإخوان منظمة إرهابية .

لبنانيون يفرون من الجوع إلى الانتحار .

ترامب من أمام جبل راشمور: لن نسمح بثورة يسارية متطرفة .

واشنطن تستفز بكين وترسل حاملتي طائرات إلى بحر الصين الجنوبى .

ألمانيا : تفكيك خلية نارية كانت تخطط لهجوم على مسجد .
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