ألمانيا تفكك خلية مسلحة خططت لهجوم على مسجد.. أبرز العناوين العالمية بـ صباح البلد.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف العالمية الصادرة اليوم، الأحد ، ومنها:
الجيش الليبى : اتفاق تركيا - السراج عدوان صريح ومس بالسيادة .
رئيس البرلمان العربي يطالب بموقف دولي حازم اردع ميليشيا الحوثي الإرهابية .
تونس .. تحذيرات من تمويلات خارجية بعد رفض برلمان الغنوشى تصنيف الإخوان منظمة إرهابية .
لبنانيون يفرون من الجوع إلى الانتحار .
ترامب من أمام جبل راشمور: لن نسمح بثورة يسارية متطرفة .
واشنطن تستفز بكين وترسل حاملتي طائرات إلى بحر الصين الجنوبى .
ألمانيا : تفكيك خلية نارية كانت تخطط لهجوم على مسجد .