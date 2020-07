إلى اللقاء يا أحلى وحدة في الدنيا.. صبا مبارك تودع الراحلة رجاء الجداوى | شاهد

View this post on Instagram

الي اللقاء يا احلى وحده في الدنيا مش مصدقة و حزينة... و مش عارفة حتى اكتب شكرا على كل شي حلو زرعتيه بقلوبنا كلنا الي اشتغلو معاكي و جمهورك و الي حبوكي ربنا يرحمك و يصبر اهلك و يصبرنا على فراقك #رجاء_الجداوي