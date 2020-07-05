ارتفاع طفيف في 24 ساعة .. حصيلة مصابي كورونا في روسيا تصل لـ 681251 حالة

سجلت روسيا نحو 6736 حالة إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على مدار الـ 24 ساعة الماضية، بزيادة طفيفة مقارنة بـ6.632 اختبارًا إيجابيًا جديدًا تم الإبلاغ عنه في اليوم السابق، حسبما أعلن مركز مكافحة الفيروسات في البلاد، اليوم الأحد.





وذكر المركز الروسي في بيان، اليوم أنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أكدت روسيا 6736 إصابة بـ كوفيد 19 في 84 منطقة، تم الكشف عن 2005 (29.8٪) منها بشكل نشط، مع عدم ظهور أعراض سريرية على الأشخاص" ونما إجمالي الحالات في 85 منطقة إلى 681251.









وأضاف بيان مركز مكافحة الفيروسات الروسي إن حصيلة الوفيات جراء الاصابة بـ كوفيد 19 تبلغ الآن 10161 بعد أن تم الإبلاغ عن 134 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الماضي، وكان الارتفاع المقابل لعدد القتلى يوم السبت 168.





ومرة أخرى، سجلت مدينة موسكو أكبر عدد من الحالات الجديدة، بواقع 650 حالة اليوم الأحد في مقابل 680 أمس السبت.



