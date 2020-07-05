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اقتصاد

جامع: نراجع أسعار الطاقة دوريا.. ومقارنة مصر بأسعار دول منافسة بها مغالطات على أرض ‎الواقع

الأحد 05/يوليه/2020 - 12:59 م
غاز طبيعي
غاز طبيعي
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ولاء عبد الكريم
أكدت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع أن هناك لجنة لمراجعة أسعار الطاقة تعقد اجتماعا دوريا لمناقشة الأسعار، مشيرة إلى أنه تم عقد اجتماعات عديدة مع مختلف القطاعات الصناعية.


وقالت الوزيرة، خلال ندوة جمعية رجال الأعمال المصريين عبر الفيديو كونفرانس اليوم، الأحد، إن هناك اختلافا على السعر الحالى للطاقة بالنسبة للمصانع، فالبعض يرى السعر عادلا وآخرون يرونه غير عادل.

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ونوهت إلى وجود مقارنات بين مصر فيما يتعلق بسعر الغاز بدول منافسة ودعم الدول له به مغالطات كثيرة وليس صحيحا على أرض الواقع.


وتابعت قائلة: "نحن حريصون على توفير آليات الصناعة بأفضل الحلول، ونحن في طور مراجعة أسعار الطاقة".


جاء ذلك ردا على شريف الجبلي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التعاون مع أفريقيا باتحاد الصناعات، الذى نوه إلى خطابات الجمعية إلى وزارات الصناعة والبترول والتخطيط للمطالبة بوضع سعر عادل لغاز المصانع بهدف تشجيع الصناعة وفي الوقت نفسه الحفاظ على حقوق الدول.


وقال شريف الجبلي إنه لم ترد أي وزارة على هذه الخطابات باستثناء وزارة التخطيط التي ردت بطلب إيفادها بالمزيد من التفاصيل بشأن الأسعار وتأثيرها على الصناعة.

 
كما طالب شريف الجبلي، بدعم وزارة الصناعة والتجارة للمصدرين لفتح أسواق جديدة في أفريقيا بعد التأثر التي شهدته أسواق أخرى بسبب أزمة كورونا.


وعلقت الوزيرة على ذلك قائلة: "بالنسبة لملف أفريقيا، فنحن نريد من رجال الأعمال العمل وفتح أسواق جديدة، لأنكم الأجدر بمعرفة تلك الأسواق، ودوري تقديم الدعم لكم في أي مطالبات"‎.
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