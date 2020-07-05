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اقتصاد

سمير النجار يحذر من ارتفاع في أسعار البطاطس بسبب خسائر التصدير هذا الموسم

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:07 م
تصدير البطاطس
تصدير البطاطس
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ولاء عبد الكريم
قال سمير النجار عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن موسم تصدير البطاطس تعرض لنكسة هذا العام، ولن يحقق عائدا يصل إلى 30% من التكلفة، رغم الإنجاز الذي حققته مصر في زراعة البطاطس بزيادة حجم الصادرات المصرية من 30-40 ألف طن في الماضي إلى 700 ألف طن حاليًا.

وحذر خلال ندوة جمعية رجال الأعمال المصريين عبر الفيديو كونفرانس اليوم الأحد  وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع من تأثير خسائر المصدرين والمزارعين هذا العام، قائلا انه  قد يؤدي لغياب مصر عن أسواق تصديرية العام المقبل وبالتالي لن تعود لها مرة أخرى، كما سيحجم مزارعون عن زراعتها بسبب الخسائر، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البطاطس مرة أخرى وهو ما سيؤثر على المستهلك.


واستشهد  بما حدث منذ عامين، وتم اتهام المصدرين بالتسبب في الأزمة، مطالبًا بسرعة اجتماع مصدري البطاطس مع وزيرة التجارة والصناعة، وصرف المساندة التصديرية المتأخرة لهم، لمساندة الخسائر التي حققوها.

وأشار النجار،  إلى مشكلة أخرى تواجه الزراعة، وهي ارتفاع التكلفة بسبب السولار، موضحًا أن أغلب الزراعات الجديدة في مناطق بعيدة مثل الوادي الجديد والعوينات، وتعمل أغلب الزراعات بالسولار، ومع ارتفاع سعره أصبحت تكلفة الزراعة لا تحتمل وغير مجدية.

واضاف "نحن لا نريد دعما للسولار المخصص للأغراض الصناعية، ولكن نريد توصيل الكهرباء لهذه المشروعات".


وفي نهاية الاجتماع، دعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، رجال الأعمال إلى ارسال أي أسئلة أو استفسارات للوزارة للرد عليها، نظرًا لانشغالها بموعد آخر مع وزيرة التخطيط، كما دعا رجال الأعمال إلى عقد اجتماع آخر في مكتبها لمناقشة عدد من ملفات الصناعة والتجارة.
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