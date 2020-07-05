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القابضة لمياه الشرب: تطبيق قراءتى يمنح العملاء مزايا متعددة.. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 02:30 م
القابضة لمياه الشرب
القابضة لمياه الشرب
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شيرين عادل
قال إبراهيم حسن، مدير عام المتابعة التجارية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الدولة تبنت تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.


وأضاف مدير عام المتابعة التجارية بالشركة القابضة لمياه الشرب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى" عبر فضائية MBC مصر، أن الشركة تبنت إطلاق تطبيق "قراءتى" لمساعدة العميل على تجنب التجمعات وسداد فاتورة استهلاك المياه بسهولة.


ولفت إبراهيم حسن إلى أن تطبيق "قراءتى" يهدف لوضع العميل قراءة العداد الخاص به بنفسه، وذلك عن طريق تنزيل التطبيق على هاتفه الشخصى وإدخال بيانات اسمه، وعنوانه، ورقم الدفع الإلكترونى.


وأشار مدير عام المتابعة التجارية بالشركة القابضة لمياه الشرب، إلى أن تطبيق قراءتى يسهل على العميل تصوير العداد الخاص به ودخول القراءة الموجودة بالعداد على التطبيق.


وأوضح إبراهيم حسن أنه بمجرد تصوير العميل لقراءة العداد يقوم بإرسالها للشركة ويتم محاسبته وضع قراءته فى العداد الخاص به.
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