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اقتصاد

هالة السعيد: توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى محافظات الجمهورية هدف أساسي

الأحد 05/يوليه/2020 - 03:07 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
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آية الجارحي
شاركت اليوم د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى الجلسة الختامية لسلسة الجلسات التى أطلقتها الوزارة ممثلة فى مشروع رواد 2030 الأسبوع الماضي؛ حول "ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية"، والتي انعقدت علي مدار ثمانية أيام متصلة؛ عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وشارك بها نخبة من الوزراء والمتخصصين فى مجال ريادة الأعمال.

وخلال كلمتها أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن توطين أهداف التنمية المستدامة علي مستوي محافظات الجمهورية هدف أساسي، متابعه أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال سيكون له دور رئيس في عملية التوطين.

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وأضافت السعيد، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت سببًا في نهضة العديد من الدول اقتصاديًا وخاصة الأفكار المبتكرة منها والتي تساهم  في حل المشاكل المجتمعية.

وناقشت الجلسات النقاشية التي انعقدت على مدار ثمانية أيام متصلة عدة موضوعات مهمة في مجال ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية. منها "ريادة الأعمال وتحديات التنمية الاقتصادية"، "الابتكار والتحول الرقمي وعلاقتهما بالتنمية الاقتصادية". لتأتي الجلسة الثالثة بعنوان": "دور حاضنات ومسرعات الأعمال فى تحقيق التنمية الاقتصادية"، فيما تطرقت الجلسة الرابعة إلي "دور التعليم الريادي في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري".

وجاءت الجلسة الخامسة تحت عنوان "دورالجهات الداعمة فى النهوض لريادة الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية". لتتناول الجلسة السادسة موضوع "مساهمة المرأة فى التنمية الاقتصادية من خلال ريادة الأعمال.
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