حتوحشيني فراقك وجع قلب الدنيا.. شريف رمزى ينعى الفنانة رجاء الجداوى

نعى الفنان شريف رمزى الفنانة رجاء الجداوى ونشر صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام " .
وعلق شريف رمزى على الصورة، قائلا " الله يرحمك يا حبيبة العالم كله فراقك وجع قلب الدنيا كلها كنتي مثال للحب و العطاء و الطيبة و الحنية و الثقافة و الجمال و الأدب و الذوق و القيم و المبادئ حبيبتي يا روجا حتوحشيني و حتوحشي العالم كله عمرك ما حتتعوضي ربنا يرحمك و يدخلك جنات فردوسه الأعلي ويصبر أهلك و حبايبك وداعًا للنجمة العظيمة رجاء الجداوي ".
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الله يرحمك يا حبيبة العالم كله فراقك وجع قلب الدنيا كلها كنتي مثال للحب و العطاء و الطيبة و الحنية و الثقافة و الجمال و الأدب و الذوق و القيم و المبادئ حبيبتي يا روجا حتوحشيني و حتوحشي العالم كله عمرك ما حتتعوضي ربنا يرحمك و يدخلك جناته فردوسه الأعلي ويصبر أهلك و حبايبك وداعًا للنجمة العظيمة رجاء الجداوي