حتوحشيني فراقك وجع قلب الدنيا.. شريف رمزى ينعى الفنانة رجاء الجداوى

الله يرحمك يا حبيبة العالم كله فراقك وجع قلب الدنيا كلها كنتي مثال للحب و العطاء و الطيبة و الحنية و الثقافة و الجمال و الأدب و الذوق و القيم و المبادئ حبيبتي يا روجا حتوحشيني و حتوحشي العالم كله عمرك ما حتتعوضي ربنا يرحمك و يدخلك جناته فردوسه الأعلي ويصبر أهلك و حبايبك وداعًا للنجمة العظيمة رجاء الجداوي