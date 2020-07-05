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رياضة

الملكي يقترب من حسم اللقب.. ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو بـ الدوري الإسباني.. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 04:29 م
فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد
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محمد السعيد
حقق فريق ريال مدريد فوزا غاليا على نظيره أتلتيك بلباو بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الـ 34، من مسابقة الدوري الإسباني.

جاء هدف ريال مدريد والمباراة الوحيد من ركلة جزاء سجلها سيرجيو راموس في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

وكان ريال مدريد الأفضل في معظم أوقات المباراة، حيث سيطر على مجريات اللقاء بنسبة استحواذ بلغت 54، وسدد 10 تسديدات منهم توصيبتين على المرمى، فيما سدد أتلتيك بلباو 7 تصويبات منهم كرة وحيدة على المرمى.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 77 نقطة في صدارة جدول الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط عن برشلونة، الذي سيلعب أمام فياريال ريال في العاشرة مساء، بينما تجمد رصيد أتلتيك بلباو عند النقطة 48 في المركز الثامن.

ويحتاج ريال مدريد للفوز بـ 3 مباريات من أصل 4 مواجهات لحسم لقب الدوري الإسباني رسميا، دون النظر إلى نتائج برشلونة.
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