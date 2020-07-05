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علي طرفاية: وزير الدفاع التركي يتحدث عن ليبيا وكأنها مستعمرة

الأحد 05/يوليه/2020 - 07:04 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الكاتب الصحفي علي طرفاية، المتخصص في الشأن الليبي، إن ما يحدث من تركيا تجاه ليبيا احتلال بكل ما تحمله الكلمة من معنى .

وتابع طرفاية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، قائلا: "وزير الدفاع التركي يتحدث عن ليبيا وكأنها مستعمرة تركية، فضلا عن كونه يسعى لشرعنة المليشيات الإرهابية في ليبيا".

وأردف: "تركيا تراهن على الميليشيات المرتزقة للسيطرة على الوضع في ليبيا، منوها إلى أن الشعب الليبي لن ينسى أن الأتراك هم من باعوا ليبيا للإيطاليين.

ونوه طرفاية إلى أن اردوغان يرتكب جرائم حرب في ليبيا وهناك صمت دولي تجاه هذه الانتهاكات، موضحا أن الرئيس التركي أردوغان ليس له مستقبل في ليبيا والسراج منتهي فعليا.
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