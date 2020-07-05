AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بولونيا يقلب الطاولة على إنتر ميلان ويفوز 2-1 في مباراة البطاقات الحمراء.. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 07:28 م
انتر ميلان وبولونيا
انتر ميلان وبولونيا
Advertisements
عمرو ابوبكر

سقط إنتر ميلان في فخ الهزيمة أمام ضيفه بولونيا، بعدما نجح الضيوف في قلب التأخر بهدف إلى فوز بنتيجة (2-1)، اليوم الأحد، بمنافسات الجولة 30 من الدوري الإيطالي.

أحرز روميلو لوكاكو هدف إنتر ميلان في الدقيقة 22، بينما قلب بولونيا الطاولة و سجل موسى جوارا وموسى بارو هدفي بولونيا بالدقائق 74 و80.

وتجمد رصيد الإنتر عند 64 نقطة بالمركز الثالث بفارق 11 نقطة عن المتصدر يوفنتوس، بينما رفع بولونيا رصيده إلى 41 نقطة بالمركز التاسع.

غابت المحاولات على مرمى الفريقين في الدقائق العشر الأولى من المباراة، مع تمريرات خاطئة كثيرة بين لاعبي الفريقين في وسط الملعب.

وأحرز لوكاكو هدفا بالدقيقة 12 قبل أن يقرر حكم اللقاء إلغاؤه بعدما لمس مهاجم الإنتر الكرة بيده.

وأهدر مارتينيز ركلة جزاء لصالح انتر ميلان، في الدقيقة62 من عمر المباراة.

وشهد اللقاء 6 بطاقات صفراء وطرد واحد لكل فريق بسبب الألعاب العنيفة طوال المباراة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غرناطة يقلب الطاولة على خيتافي ويفوز 2-1 فى الدوري الإسباني.. فيديو

إنتر ميلان يفوز على سامبدوريا 2-1 في الدوري الإيطالي..فيديو

الدوري الإيطالي.. لوكاكو يقود إنتر ميلان للتقدم على ساسولو في الشوط الأول

مباراة مثيرة.. ساسولو يفرض التعادل 3-3 على إنتر ميلان بالدوري الإيطالي

لوكاكو يقود إنتر ميلان للتقدم على بولونيا بهدف في الشوط الأول ويسجل رقما قياسيا ..فيديو

20 هدفا هذا الموسم.. لوكاكو يحقق رقما قياسيا جديدا يعادل الظاهرة رونالدو مع إنتر ميلان

ترشيحاتنا

صاحب الـ100 عمل فني.. طارق النهري يتصدر مؤشرات البحث بعد تأييد حبسه

العراق يحذر تركيا: لدينا خيارات عدة للتعامل مع الاستفزازات

شاهد | انهيار ابنة رجاء الجداوي في جنازة والدتها.. فيديو وصور

رافقتها من المرض وحتى الغسل.. ممرضة رجاء الجداوي تكشف تفاصيل جديدة في رحلتها مع العزل

شاهد .. وصول جثمان الفنانة رجاء الجداوي إلى مقابر البساتين

محمد صلاح يقود ليفربول لتحقيق الفوز 2-0 على رفاق تريزيجيه في أستون فيلا.. فيديو

AdvertisementS

محمد صلاح يصنع هدفا لزميله جونز في ليفربول ويزيد أوجاع رفاق تريزيجيه

قبل رحيله عن الأهلي.. شريف إكرامي يوجه رسالة مؤثرة للجماهير

أخبار الرياضة | وفاة عمة محمد صلاح.. الأهلي يضم صفقة جديدة.. تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مرتضى منصور

بدءًا من الموسم المقبل.. الأهلي يضم صفقة جديدة إلى صفوفه

أول تعليق من سيرجيو راموس على إدعاءات مجاملة الحكام لـ ريال مدريد

مؤامرت لعرقلة الأحمر.. شوبير: الأهلي رفض التتويج بالدوري بالمجان

محمد صلاح يقود ليفربول لتحقيق الفوز 2-0 على رفاق تريزيجيه في أستون فيلا.. فيديو

ملخص فوز ليفربول على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي وأهداف المباراة.. فيديو

تقارير مغربية: الكاف يحدد موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا

60 دقيقة.. أستون فيلا يقترب من هز شباك ليفربول.. ورفاق محمد صلاح يتراجعون

اللقب يقترب من الملكي.. جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على أتلتيك بلباو

وفاة عمة محمد صلاح بعد صراع طويل مع المرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للتحرش.. أجرأ 10 صور لـ «للا فضة» عرضتها للانتقادات

موتورولا تكشف رسميا عن One Fusion بـ 4000 جنيه.. تعرف على المواصفات.. صور

طريقة عمل سلطة الخضار المشوي