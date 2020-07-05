بولونيا يقلب الطاولة على إنتر ميلان ويفوز 2-1 في مباراة البطاقات الحمراء.. فيديو





سقط إنتر ميلان في فخ الهزيمة أمام ضيفه بولونيا، بعدما نجح الضيوف في قلب التأخر بهدف إلى فوز بنتيجة (2-1)، اليوم الأحد، بمنافسات الجولة 30 من الدوري الإيطالي.





أحرز روميلو لوكاكو هدف إنتر ميلان في الدقيقة 22، بينما قلب بولونيا الطاولة و سجل موسى جوارا وموسى بارو هدفي بولونيا بالدقائق 74 و80.





وتجمد رصيد الإنتر عند 64 نقطة بالمركز الثالث بفارق 11 نقطة عن المتصدر يوفنتوس، بينما رفع بولونيا رصيده إلى 41 نقطة بالمركز التاسع.





غابت المحاولات على مرمى الفريقين في الدقائق العشر الأولى من المباراة، مع تمريرات خاطئة كثيرة بين لاعبي الفريقين في وسط الملعب.





وأحرز لوكاكو هدفا بالدقيقة 12 قبل أن يقرر حكم اللقاء إلغاؤه بعدما لمس مهاجم الإنتر الكرة بيده.





وأهدر مارتينيز ركلة جزاء لصالح انتر ميلان، في الدقيقة62 من عمر المباراة.



