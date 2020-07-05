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فن

ربنا يصبرنا على فراقك.. هانى رمزى ناعيا رجاء الجداوى

الأحد 05/يوليه/2020 - 07:39 م
رجاء الجداوى
رجاء الجداوى
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محمد بدران

نعى الفنان هانى رمزى، الفنانة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد، بعد معاناتها بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

ونشر هانى رمزى صورة للفنانة الراحلة عبر حسابه على "انستجرام" وعلق عليها: "مع السلامة يا جوجو ربنا يرحمك والله مااقدر أقول بحبك قد ايه ربنا يصبرنا على فراقك عزائى لكل بيت مصرى وعربى ولكل محبينك ولكل الفنانين #رجاء_الجداوي"

ورحلت الفنانة رجاء الجداوي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الخامس من يوليو بعد معاناتها بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عاما.

يذكر أن رجاء الجداوي تواجدت في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الإسماعيلية لمدة 43 يومًا، وذلك منذ إصابتها بفيروس كورونا، وكانت تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، ودخلت العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.

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