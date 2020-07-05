إطارات سيارات أسمنتية لتغطية بالوعات الصرف المكشوفة بقرية شنبارة في الشرقية

أكد المحاسب "حسام الشناوي" رئيس الوحدة المحلية بقرية شنبارة التابعة لمركز ومدينة الزقازيق ان الوحدة المحلية تمكنت من تجهيز عدد من أغطية بالوعات الصرف الصحي المكشوفة علي الطريق الرابط بين قريتي "شنبارة- ابونجاح".





وأضاف "الشناوي" انه تم توفير عدد من إطارات السيارات وتم صنع أغطية للبالوعات المكشوفة وتمت تغطيتها وذلك في إطار الجهود المبذولة من جانب رئاسة الوحدة المحلية والعمل علي حل شكاوي المواطنين بمختلف قري الوحدة المحلية.





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من جانبه أشار "حمدي الصعيدي" مسئول الغلق والمتابعة برئاسة الوحدة المحلية إلى أن عمال الوحدة قاموا ،اليوم، بتغطية جميع البالوعات المكشوفة وذلك حفاظا علي أرواح المواطنين والمارة علي الطريق.





وأضاف "الصعيدي" انه جار العمل علي متابعة مدي التزام المواطنين بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء والمرور علي المقاهي والمساجد بنطاق الوحدة المحلية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





كما أكد رئيس الوحدة المحلية بقرية شنبارة استمرار أعمال النظافه ورفع القمامة من علي جانبي الطريق العام وإنارة الطرق العامة وإصلاح الأعطال من جانب قسم الإنارة بالوحدة وذلك في إطار تحسين البيئة.