الدوري الإيطالي.. جنوى يتعادل مع أودينيزي وسامبدوريا يتغلب على سبال بثلاثية

تعادل فريق أودينيزي مع نظيره جنوي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الفريولي ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإيطالي .
وأحرز ثنائية أودينيزي كلا من " سيكو فوفانا في الدقيقة 44 ، وكيفين لاسانيا في الدقيقة "73"، بينما سجل جوران بانديف هدف جنوي الأول في الدقيقة 81 ليتعادل أندريا بيناموتي في الدقيقة 97
وبهذا التعادل، رفع أودينيزي رصيده إلى 32 في المركز الرابع عشر، بينما ارتفع رصيد جنوى عند 27 نقطة في المركز السابع عشر.
وفي نفس الجولة من بطولة الدوري الإيطالي حقق فريق سامبدوريا فوزا ثمنيا على منافسه سبال بثلاثة أهداف نظيفه دون رد
وسجل ثلاثية سبامبدوريا كل من :" كارول لينيتي في الدقيقتين12 و48 ومانولو جابياديني في الدقيقة 45 .
ورفع سامبدوريا رصيده بهذا الفوز إلي النقطة 32 لتواجد في المركز الثالث عشر بينما توقف رصيد سبال عند النقطة 19 في المركز الاخير من جدول ترتيب الدوري الإيطالي