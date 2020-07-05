الدوري الإيطالي.. جنوى يتعادل مع أودينيزي وسامبدوريا يتغلب على سبال بثلاثية

وأحرز ثنائية أودينيزي كلا من " سيكو فوفانا في الدقيقة 44 ، وكيفين لاسانيا في الدقيقة "73"، بينما سجل جوران بانديف هدف جنوي الأول في الدقيقة 81 ليتعادل أندريا بيناموتي في الدقيقة 97

وبهذا التعادل، رفع أودينيزي رصيده إلى 32 في المركز الرابع عشر، بينما ارتفع رصيد جنوى عند 27 نقطة في المركز السابع عشر.





وفي نفس الجولة من بطولة الدوري الإيطالي حقق فريق سامبدوريا فوزا ثمنيا على منافسه سبال بثلاثة أهداف نظيفه دون رد



