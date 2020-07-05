بالأسماء| وزارة الأوقاف تعلن عن تخرج دفعة جديدة من معهد التمريض

أعلنت وزارة الأوقاف، عن تخرج دفعة جديدة من معهد التمريض التابع لمستشفى الدعاة بمصر الجديدة وعددهن 33 طالبة. وذلك فى بيان للوزارة اليوم، وقدم قطاع الخدمات المركزية بديوان عام وزارة الأوقاف، التهنئة للخريجات الجدد من معهد التمريض.









ونشرت أسماء الخريجات بتقديراتهن وهن: 1.أسماء أشرف محمد غبور ممتاز 2.منى ربيع عبد الحليم السيد ممتاز 3.دينا محمد عبد الحليم محمد ممتاز 4.غادة عبد الرازق محمد أبو الفضل ممتاز 5.لبنى عماد السيد عراقي ممتاز 6.جهاد محمد منصور شديد جيد جدًا 7.منار عبد النبي حسني جيد جدًا 8.دينا طلعت عبد الغفار جيد جدًا 9.ريهام سعيد عبد المنعم جيد جدًا 10.فكرية السيد عبد الفتاح جيد جدًا 11.سارة سامي إبراهيم جيد جدًا 12.ناهد فريد عبد الوهاب جيد جدًا 13.لمياء صلاح عبد الرسول جيد جدًا 14.لولية إبراهيم حلمي زعيتر جيد جدًا 15.أمنية نصر عبد العزيز عامر جيد جدًا 16.مها مجدي يوسف عواد جيد جدًا 17.رانيا شبل محمد خليل جيد جدًا 18.شروق أحمد عاشور محمد جيد جدًا 19.فاطمة محمود عبد الهادي أبو عصر جيد جدًا 20.سارة عرفة محمد مصطفى جيد جدًا 21.سما كامل محمد الدمياطي جيد جدًا 22.صباح عماد عبد المقصود شحاتة جيد 23.إنجي جمال محمد عبد الفتاح جيد 24.فاطمة الطوخي السيد الطوخي جيد.









25.آلاء أشرف رجب الصعيدي جيد 26.إسراء أشرف عبد المطلب برغوث جيد 27.نعمة سعد فتحي عبد الوهاب جيد 28.نيرة صبحي سعيد حسين جيد 29.هدى محمد إبراهيم علي جيد 30.نهى محمد إبراهيم علي جبد 31.شيماء عاطف سعد جاد الله جيد 32.حسناء محمد جابر عطية جيد 33.هناء هاني أحمد عوض جيد.



