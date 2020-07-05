قناة مجانية تذيع مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

انطلقت مباراة فريقي برشلونة وفياريال، والتي تجمعهما على ملعب لا سيراميكا، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.





وتذيع قناة ليبيا الرياضية Libya sports المفتوحة على قمر نايل سات، المباراة المرتقبة على تردد 11765 ومعدل ترميزها 27500.





وتشير النتيجة في الوقت الحالي لتقدم برشلونة بهدفين مقابل هدف، بعد مرور نصف ساعة من عمر المباراة.



