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رياضة

نابولي يفوز على روما 2-1 في الدوري الإيطالي

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:43 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
حقق نادي نابولي انتصارًا هامًا على حساب نظيره نادي روما، بهدفين مقابل هدف، في قمة الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإيطالي.

افتتح جوسيه كاييخون التسجيل لنابولي في الدقيقة 55، ليعادل بعدها الأرميني هنريك مخيتاريان النتيجة لذئاب العاصمة الإيطالية في الدقيقة 60.

وسجل لورينزو إنسيني هدف الانتصار لفريقه نابولي في الدقيقة 82، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار الرابع عشر له في الدوري هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نابولي للنقطة 48 في المركز السادس، متساويًا في عدد النقاط مع روما صاحب المركز الخامس، ليشعل الصراع على المقاعد المؤهلة للدوري الأوروبي الموسم المقبل.
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