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أخبار العالم

تأهب عسكري تونسي على حدود ليبيا بعد قصف قاعدة الوطية

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:51 م
تأهب عسكري تونسي
تأهب عسكري تونسي على حدود ليبيا بعد قصف قاعدة الوطية
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قسم الخارجي
ذكرت وسائل إعلام تونسية أن القوات الأمنية والعسكرية في تونس والمنتشرة على طوال الحدود البرية والبحرية مع ليبيا، دخلت في حالة تأهب قصوى بعد عودة التوتر وقصف قاعدة الوطية.

ونقلت إذاعة "جوهرة" التونسية عن مصادر أمنية تأكيدها إرسال ونشر تعزيزات أمنية وعسكرية على طول الحدود بين تونس وليبيا لمواجهة أي تهديد محتمل، موضحة أن القوات رفعت أعلى درجات تأهبها.

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وأكدت المصادر أن الوضع الأمني تحت اسلييطرة تماما، مشيرة إلى أن القوات الجوية التونسية ضاعفت طلعات الاستطلاع على طول الحدود مع ليبيا.

يأتي ذلك بعد استهداف قاعدة الوطية الجوية في ليبيا التي تسيطر عليها ميلشيات حكومة الوفاق الموالية لتركيا، بينما تستشعر تونس الخطر نظرا لقرب القاعدة من الحدود التونسية.

بدوره، أكد الجيش الوطني اليبي استهداف 9 مواقع في قاعدة الوطية مما أدى إلى تدمير نحو 80% من الأهداف.
 
وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، الأحد، أنه لا يمكن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يكسب من المغامرة العسكرية في ليبيا. 

وفي وقت سابق، اعترفت تركيا بأن الغارات الجوية التي استهدفت قاعدة الوطية العسكرية في ليبيا، دمرت منظومة دفاع جوي تركية.

وتسيطر مليشيات حكومة الوفاق الليبية في طرابلس على قاعدة الوطية بعد انسحاب تكتيكي سابق للجيش الوطني الليبي منها.
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