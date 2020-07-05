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أخبار العالم

لحظة قصف الجيش الليبي منظومة الدفاع الجوي التركية في قاعدة الوطية .. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 07:43 م
صدى البلد
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حسام رضوان
نشرت وسائل إعلام مقاطع فيديو للحظة استهداف الجيش الوطني الليبي لمنظومات الدفاع الجوى التركية في قاعدة عقبة بن نافع "الوطية" بعد ساعات من تنفيذ العملية التي أسفرت عن تدمير هذه المنظومات.


وتداولت أنباء عن مقتل 30 عسكريا تركيا خلال القصف من بينهم ضباط كبار.


كان الجيش الوطني الليبي قصف اليوم أيضا آليات تابعة لمليشيات حكومة الوفاق في منطقة مجينة براك الشاطئ جنوبي ليبيا.


وكانت تركيا اعترفت بأن الغارات الجوية التي استهدفت قاعدة الوطية العسكرية في ليبيا، دمرت منظومة دفاع جوي تركية.


وقالت مصادر عسكرية إنه تم تنفيذ 9 ضربات جوية دقيقة على منظومات الدفاع الجوي التركية التي تم تركيبها مؤخرًا في قاعدة الوطية.


وأكد مصدر، وفقًا لقناة العربية نجاح الغارات في تحييد منظومة دفاع جوي تركية من طراز هوك، مشيرًا إلى أنه تم تدمير 3 رادارات بالكامل.


وقال مصدر عسكري بالجيش الوطني الليبي لقناة "ليبيا الحدث": "كنا نراقب دخول وتركيب منظومة الدفاع الجوي لقوات الاحتلال التركي من طراز هوك مع ملحقاتها من رادارات طيلة الأيام الماضية".
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