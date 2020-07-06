AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة: اليوم أعلى نسبة تعافٍ بين المصابين بـ فيروس كورونا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:05 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، عن خروج 623 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 20726 حالة حتى اليوم.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.


وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة تم شفاؤها، و 3343 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
 
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمدة عام.. وزيرة الصحة تعين أحمد حسنين مستشارا لشئون المجالس النيابية

الصحة تحذر طلاب الثانوية العامة من هذه الوجبات

الصحة: تسجيل 1557 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

الصحة تنصح بالإقلاع عن التدخين: يزيد من فرص الإصابة بـ كورونا

الصحة تحذر من تكرار استعمال الكمامة ذات الاستخدام الواحد

ضد شلل الأطفال.. الصحة تناشد الأسر بتطعيم أطفالهم بالسولك

ترشيحاتنا

هل يجوز صلاة العشاء بعد الساعة 12 ليلا؟.. حقيقة يغفلها كثيرون

أخبار النادي الأهلي.. CAF يستبعد جاساما من مواجهة الوداد.. وزيادة قيمة التعاقد مع موليكا

الجيش الليبي لوزير دفاع أردوغان: القتلى الأتراك سيبقون في ليبيا للأبد

ملخص فوز ليفربول على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي وأهداف المباراة.. فيديو

محمد صلاح أكبر الخاسرين من مباراة ليفربول وأستون فيلا.. تعرف على السبب

السبب الحقيقي وراء تجديد عقد فايلر مع الأهلي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. فيات تكشف عن سيارة المدينة الصغيرة باندا.. صور

نشرة المرأة والصحة.. أطعمة تكافح السرطان.. مشروبات لا يجب تناولها بعد الثلاثين.. وصفات للقضاء على دهون البطن

بعد تعرضها للتحرش.. أجرأ 10 صور لـ «للا فضة» عرضتها للانتقادات