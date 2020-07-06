تريزيجيه ينشر صورة له مع صلاح بعد خسارة أستون فيلا من ليفربول

نشر محمود تريزيجيه لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي صوره له مع صديقه محمد صلاح لاعب فريق ليفربول عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهر محمود تريزيجية بالصورة خلف صلاح خلال المباراة التي جمعت بين فريقيهم في منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.



وانتصر نادي ليفربول، على نظيره أستون فيلا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي " البريميرليج".





صحيفة إسبانية عن محمد صلاح: كاتب التاريخ فى الأراضي الإنجليزية





وبتلك النتيجة، عزز نادي ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي، بعدما رفع رصيده من النقاط للنقطة للنقطة 89 في المركز الأول، فيما توقف رصيد أستون فيلا عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر



وشارك محمود حسن "تريزيجيه" لمدة 85 دقيقة، ولمس الكرة 22 مرة، وفقدها في 11 مرة؛ ليحصل في نهاية المباراة على تقييم 6.7 من 10