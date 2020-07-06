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أخبار العالم

بعد الهجوم عليها أمس.. أحمد موسى ينشر فيديو قصف جديد على قاعدة الوطية بليبيا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:42 ص
غارات جوية جديدة
غارات جوية جديدة على قاعدة الوطية بلبيا
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مصطفى كرم

نشر الإعلامي أحمد موسى فيديو جديد لقصف قاعدة الوطية العسكرية بليبا مرة اخرى اليوم من قبل طيران مجهول المصدر  بعد هجوم شنته امس طيران الجيش الوطني الليبي على المعسكرات التركية بالقاعدة.

وظهر الطيران بالفيديو وهو يقوم لتدمير عدد من الأهداف التركية داخل القاعده بعد تدمير 80٪ منها امس. 

الحدث: إصابة قيادات بالاستخبارات التركية في قصف الوطية الليبية

كشفت مصادر إلى فضائية الحدث السعودية، عن إصابة قيادت من الاستخبارات التركية في القصف الجوي على قاعدة الوطية الصليبية أمس.

كما أشارت المصادر إلى إصابة أحد مسئولي العمليات العسكرية التركية في ليبيا خلال الغارة على قاعدة الوطية الليبية.

وأضافت أنه تم نقل عناصر تركية بطائرات إلى مستشفيات بطرابلس وآخرين بطائرات مجهزة لتركيا من أجل تلقي العلاج.

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