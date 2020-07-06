رئيس برشلونة يحسم مصير ميسي مع الفريق الكتالوني بعد الخلافات الأخيرة

حسم جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة، إمكانية رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق الكتالوني الموسم المقبل، بسبب المشاكل التي دخل فيها مؤخرا قائد الفريق الكتالوني مع الإدارة.





وأضاف بارتوميو، في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، قائلًا : "تركيزنا الآن على المُنافسة، وهناك مفاوضات مع العديد من اللاعبين".





وتابع :"ميسي قال إنه يُريد أن يُنهي مسيرته هُنا، أمام الكثير من السنوات، وسيكون لنا فرصة الاستمتاع به لمدة أطول".





وأضاف :"لن أعطي أي تفاصيل بخصوص المفاوضات، ولكن ميسي قال في كثير من المرات إنه يُريد إنهاء مسيرته في برشلونة".

