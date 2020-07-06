رئيس برشلونة يحسم مصير ميسي مع الفريق الكتالوني بعد الخلافات الأخيرة

حسم جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة، إمكانية رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق الكتالوني الموسم المقبل، بسبب المشاكل التي دخل فيها مؤخرا قائد الفريق الكتالوني مع الإدارة.
وأضاف بارتوميو، في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، قائلًا : "تركيزنا الآن على المُنافسة، وهناك مفاوضات مع العديد من اللاعبين".
وتابع :"ميسي قال إنه يُريد أن يُنهي مسيرته هُنا، أمام الكثير من السنوات، وسيكون لنا فرصة الاستمتاع به لمدة أطول".
وأضاف :"لن أعطي أي تفاصيل بخصوص المفاوضات، ولكن ميسي قال في كثير من المرات إنه يُريد إنهاء مسيرته في برشلونة".
حقق فريق برشلونة، انتصارًا هاما على حساب نظيره فياريال، بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الأسباني "الليجا".
وحسب ما نشره الموقع الرسمى لنادى برشلونة، أن هدف النجم الشاب أنسو فاتى الرابع فى مرمى فريق فياريال، هو الهدف رقم 9000 للنادى عبر تاريخه.
وبتلك النتيجة، حقق برشلونة أولى انتصاراته بعد التعادل في الجولتين السابقتين أمام سيلتا فيجو وأتليتكو مدريد، ليصل رصيده من النقاط للنقطة 73 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني.