ضبط مركز خدمة سيارات يستخدم علامة تجارية شهيرة ببنى سويف

ضبط فرع جهاز حماية المستهلك بمحافظة بنى سويف مركز خدمة سيارات يستخدم علامة تجارية شهيرة بالرغم من انتهاء عقد الوكالة مع الشركة صاحبة العلامة التجارية





وكانت معلومات وردت لجهاز حماية المستهلك من الشركة صاحبة علامة تجارية شهيرة فى مجال السيارات بقيامها بانهاء عقد الوكالة وفسخ التعاقد مع أحد مراكز الخدمة والصيانة المتعاقد معها بمحافظة بنى سويف لتقديم خدمات الضمان والصيانة للسيارات ،.وقد أوضحت الشركة قيامها بانذار المركز لازالة العلامة التجارية من اللافتات والواجهات والرسائل والمحررات والتوقف عن استخدام العلامة نهائيًا وذلك بهدف منع ادخال اللبس والتضليل على جمهور المستهلكين من حائزى السيارات من ذات العلامة .





وعلى الفور شن الفرع الاقليمى للجهاز بمحافظة بنى سويف حملة توجهت الى مقر المركز وفاجأت الحملة جميع العاملين به وتبين استمرار المركز بالاعلان عن نفسه كموزع معتمد لعلامة السيارة من خلال اللافتات والمحررات الصادرة عنه ، مع استمراره بتقديم خدمات الصيانة للمستهلكين على الرغم من انذاره بانهاء عقد الوكالة بموجب انذار رسمى.



