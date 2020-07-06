AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط مركز خدمة سيارات يستخدم علامة تجارية شهيرة ببنى سويف

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:47 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد عبدالحليم
ضبط فرع جهاز حماية المستهلك بمحافظة بنى سويف مركز خدمة سيارات يستخدم علامة تجارية شهيرة  بالرغم من انتهاء عقد الوكالة مع الشركة صاحبة العلامة التجارية.

وكانت معلومات وردت لجهاز حماية المستهلك  من الشركة صاحبة علامة تجارية شهيرة فى مجال السيارات بقيامها بانهاء عقد الوكالة وفسخ التعاقد مع أحد مراكز الخدمة والصيانة المتعاقد معها بمحافظة بنى سويف لتقديم خدمات الضمان والصيانة للسيارات ،.وقد أوضحت الشركة قيامها بانذار المركز لازالة العلامة التجارية من اللافتات والواجهات والرسائل والمحررات والتوقف عن استخدام العلامة نهائيًا وذلك بهدف منع ادخال اللبس والتضليل على جمهور المستهلكين من حائزى السيارات من ذات العلامة .

وعلى الفور شن  الفرع الاقليمى للجهاز بمحافظة بنى سويف  حملة توجهت الى مقر المركز وفاجأت  الحملة جميع العاملين به وتبين استمرار المركز بالاعلان عن نفسه كموزع معتمد لعلامة السيارة من خلال اللافتات والمحررات الصادرة عنه ، مع استمراره بتقديم خدمات الصيانة للمستهلكين على الرغم من انذاره بانهاء عقد الوكالة بموجب انذار رسمى. 

 تم تحرير المحضر رقم 7475 لسنة 2020 جنح مركز بنى سويف والاحالة للنيابة  العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين لوجود شبهة الاعلان المضلل واستخدام علامات تجارية بدون ترخيص من الشركة صاحبة العلامة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد الطلبات المقدمة إلى مكتب العلامات التجارية المصرى.. تفاصيل

ملفات العلامات التجارية بالإمارات تسجل نموا بنسبة 14% في الربع الأول

بعد إهانة مالك فيرارى لصانعها.. قصة ظهور لامبورجيني إلى النور

في بني سويف.. حماية المستهلك يضبط مركزًا يروج لخدمة وصيانة سيارات ماركة شهيرة

ترشيحاتنا

فى عيد ميلادها.. العمر الحقيقى لـ غادة عبد الرازق وعدد زيجاتها

الخلع فسخ عقد وليس طلاقا شرعيا.. تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية

حدث ليلا.. سقوط فتاة تيك توك جديدة في قبضة الداخلية.. طبيب رجاء الجداوي يكشف لحظاتها الأخيرة..ضربة موجعة لميليشيات تركيا في ليبيا

افضحى متحرش.. رانيا يوسف تنشر محادثات أشخاص تحرشوا بها لفظيا

أخبار الرياضة .. مفاجأة مرتضى منصور لجمهور الزمالك .. والأهلي ينهي الصفقة السوبر والإعلان عنها خلال أيام

وداعا لكابوس الكرش بـ 3 حيل مجربة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة طرد مسافر من رحلة جوية قبل إقلاعها بسبب كمامة .. شاهد

خلال نزهة ترفيهية في أريزونا .. سيلفي يقتل امرأة خمسينية

فى عيد ميلادها.. 10 إطلالات جريئة عرضت غادة عبد الرازق للانتقادات