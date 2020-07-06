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محافظات

محافظ القاهرة: إفتتاح عدد من المشروعات الخدمية بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى للعاصمة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 10:49 ص
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
تحتفل محافظة القاهرة اليوم بعيدها القومى الذى يوافق ذكرى مرور 1051 عاما على تأسيسها على يد القائد جوهر الصقلي عام 969 م في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي . 

وأكد خالد عبد العال محافظ القاهرة أن هذا العام سيشهد افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتي تصب جميعها في خدمة مواطنى القاهرة والتى تتضمن 19 مدرسة ( بناء حديث – توسعه – تطوير ) بالأحياء الأكثر احتياجًا بجميع مناطق القاهرة بإجمالي 333 فصلا وبتكلفة 123 مليون جنيه ، كما سيتم تزويد هيئة النقل العام ب 550 أتوبيسا جديدا بتكلفة 550 مليون جنيه ليزيد حجم الإسطول بنسبة 160% ليصبح 3250 أتوبيس بطاقة 5 ملايين راكب/ اليوم بالإضافة إلى فتح عدد من المراكز الطبية ومراكز الشباب بمناطق القاهرة المختلفة .
يذكر أن القاهرة سميت قديمًا بالقطائع والفسطاط ، كما عرفت بالمنصورية، وتحول اسمها إلى القاهرة بعد أن فتحها القائد جوهر الصقلي بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في 6 يوليو عام 969م .
وتضم القاهرة آثارًا فرعونية ورومانية وبيزنطية وقبطية وإسلامية جعلتها مدينة ساحرة تجذب السائحين لزيارتها ، وتعد القاهرة من أجمل وأقدم مدن العالم حيث يعود تاريخها إلى فجر الحضارة البشرية وتعتبر من أقدم وأعرق المدن الشاهدة على حضارات عديدة مرت بها والمقصد العالمي للسياحة والثقافة والفنون ومركز إلتقاء للأعمال والتجارة والعلوم، وتسمى بمدينة الألف مئذنة لكثرة مساجدها .
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