AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مجلس النواب يوافق على قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة فى مجموعه

الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:01 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح
وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنه 1959 فى مجموعه بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 1968 بشأن القيادة والسيطرة علي شؤون الدفاع عن الدولة وعلي القوات المسلحة والقانون رقم 20 لسنه 2014 بإنشاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة.

ويقضي مشروع القانون  بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة.

يشار إلي أن القانون رقم 232 لسنه 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة يحظر في المادة 103 منه على الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسية أو الانتماء إلي الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية كما يحظر علي الضباط الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.

وحسب المذكرة الإيضاحية فنظرًا للتطور التكنولوجي في منظومة العمل بالقوات المسلحة بما يناسب طبيعة الحرب الحديثة، استلزم الأمر وضع ضوابط محددة علي أفرادها بعد انتهاء خدمتهم بشأن ممارسة المعلومات التي اتصل علمهم بها أثناء الخدمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قوانين الكليات العسكرية

بعد التعديل الجديد.. يجوز للطلاب المفصولين من الكليات العسكرية استكمال دراستهم مدنيا

دفاع البرلمان توافق على تعديل قانون الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

دفاع البرلمان توافق على مشروعى قانون منظمات الدفاع الشعبى والتربية العسكرية بالتعليم الثانوى والعالى

عبد العال يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

ترشيحاتنا

شذوذ جنسي.. حبس صياد قتل سائقا في زراعات القصب بسوهاج

شاهد.. المشير حفتر يترأس اجتماعا أمنيا في بنغازي بعد ضربة الوطية

مش من مصلحتك.. نائب محافظ القاهرة يوجه تحذيرا لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

12 طريقة لتسجيل قراءة العداد وسداد فاتورة الغاز الطبيعي

الصين بريئة من كورونا .. عالم فيروسات يفجر مفاجأة: كوفيد 19 موجود في 3 دول قبل ووهان

على جمعة يكشف عن 23 موضعا للصلاة على النبي

AdvertisementS

منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.. مشروع قانون موحد للإيجارات

الفنان محمد صلاح يعلن إصابته بفيروس كورونا

حذر من إصابة مئات الملايين حال حدوث ذلك..خبير أوبئة: حجم تفشي فيروس كورونا ينفي انتقاله عبر الهواء

رانيا يوسف تنشر فيديو جريء للفنانات.. وتؤكد: هفضح كل متحرش بيا وهقدم بلاغ فوري

مش من مصلحتك.. نائب محافظ القاهرة يوجه تحذيرا لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

معاشرة جنسية بـ 100 دولار في الساعة| حكاية عصابة بيع القاصرات وتصويرهن في الجيزة

أخبار الرياضة .. مفاجأة مرتضى منصور لجمهور الزمالك .. والأهلي ينهي الصفقة السوبر والإعلان عنها خلال أيام

فى عيد ميلادها.. العمر الحقيقى لـ غادة عبد الرازق وعدد زيجاتها

الكاف يصدم الوداد والرجاء قبل مواجهتى الأهلي والزمالك بأبطال إفريقيا

مغادرة قوات تركية لقاعدة الوطية في ليبيا بعد قصفها أمس

جمارك مطار القاهرة تضبط كتابا أثريا يحوي جزءا من التوراة مهربًا من بيروت.. صور

معلنا مشاركته فى الدوري.. شوبير ساخرا: هو الزمالك اكتشف دلوقتي علاج كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الجريء .. سيرين عبد النور تفاجئ متابعيها بإطلالة لافتة

بإطلالة بسيطة.. كيت ميدلتون تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بفستان أحمر.. أنابيلا هلال تتألق في أحدث ظهور لها