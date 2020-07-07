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برلمان

تحرك برلماني ضد استغلال شركات المحمول للمواطنين

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 03:02 ص
شركات المحمول
شركات المحمول
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أحمد أيمن
تقدم النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن استغلال شركات المحمول للمواطنين واجبارهم على الاشتراك بخدمات لم يطلبوها.


وأوضح نظير في طلبه، أن شركات المحمول تقوم باستغلال جهل بعض المواطنين بطرق تشغيل وإلغاء الخدمات من خلال الأكواد المعقدة وتقوم بإحاطتهم علما بأنهم مشتركون بخدمة ما ويتم بناء عليه خصم نسب من ارصدتهم وذلك دون الرجوع إليهم أو موافقتهم على ذلك.


وأكد أن الشركات دأبت مؤخرا على زيادة وتعظيم دخلها من خلال التحايل على المواطنين وتقديم خدماتها جبرا دون الرجوع للعملاء، ما يتعرض به المواطن لأقصى درجات الاستغلال دون شفقة أو اعتبار للحالة الاقتصادية له فى الظروف الحالية التى تمر بها الدولة، وذلك فى غياب تام للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.


وتابع أن هناك العديد من الشكاوى المقدمة من المواطنين ولا يتم استرجاع ما تم خصمه من مبالغ مقابل خدمات لم يطلبها المواطن، مطالبا بإحالة طلبه إلى لجنة الاتصالات لمناقشة الأزمة.
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