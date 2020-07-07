تحرك برلماني ضد استغلال شركات المحمول للمواطنين

تقدم النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن استغلال شركات المحمول للمواطنين واجبارهم على الاشتراك بخدمات لم يطلبوها.









وأوضح نظير في طلبه، أن شركات المحمول تقوم باستغلال جهل بعض المواطنين بطرق تشغيل وإلغاء الخدمات من خلال الأكواد المعقدة وتقوم بإحاطتهم علما بأنهم مشتركون بخدمة ما ويتم بناء عليه خصم نسب من ارصدتهم وذلك دون الرجوع إليهم أو موافقتهم على ذلك.









وأكد أن الشركات دأبت مؤخرا على زيادة وتعظيم دخلها من خلال التحايل على المواطنين وتقديم خدماتها جبرا دون الرجوع للعملاء، ما يتعرض به المواطن لأقصى درجات الاستغلال دون شفقة أو اعتبار للحالة الاقتصادية له فى الظروف الحالية التى تمر بها الدولة، وذلك فى غياب تام للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.







