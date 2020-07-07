نظام جديد لمراقبة تلف الإطارات من بريدجستون وميكروسوفت

أعلنت شركة بريدجستون للإطارات Bridgestone عن شراكة مع شركة ميكروسوفت Microsoft لتطوير نظام مراقبة تلف الإطارات في الوقت الفعلي.





وقال شركة بريدجستون ان النظام يقوم بإخطار السائق بالأحداث ويطالبه بالتحقق من الأضرار ، حيث يعتمد النظام على البيانات التي يتم الحصول عليها من أجهزة الاستشعار الموجودة ، ويستخدم الخوارزميات لمعالجة هذه البيانات للكشف عن الأحداث التي قد تتلف هيكل الإطار.





وأضافت بريدجستون أن النظام يمكن أن يكون له تطبيقات قيمة أخرى تتجاوز تحسين سلامة المركبات ، مثل استخدام البيانات من النظام لمساعدة المركبات ذاتية القيادة في المستقبل على تجنب المخاطر إذا تمت مشاركتها عبر الشبكات المشتركة ، او مساعدة السلطات في إبلاغ المناطق التي تتدهور فيها البنية التحتية للطرق.





واستحوذة شركة بريدجستون على شركة iTrack ، وهي مزود لحلول إدارة الإطارات لقيادة المركبات على الطرق الوعرة (OTR) ، وقالت إنها ستستخدم عملية الاستحواذ لتعزيز الخدمات التي يمكنها تقديمها لعملاء OTR .





وتوفر المنظمة أنظمة مراقبة ضغط الإطارات المصممة خصيصًا لتطبيقات OTR ، بالإضافة إلى درجة حرارة الإطارات ومراقبة الضغط ، توفر منصة iTrack لإدارة الإطارات سياجًا جغرافيًا قابلًا للتخصيص ، وتنبيهات للسرعة والمزيد لمساعدة عملاء التعدين على تحسين عملياتهم لزيادة الإنتاجية والربحية.