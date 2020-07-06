من بينها عقار 4 أدوار .. تنفيذ 4 قرارات إزالة في مدينة بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أنه لا تهاون في التصدي لجميع صور التعدي على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، ومواجهة كل صور وأشكال البناء المخالف والتعديات والإشغالات العشوائية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لاستعادة حق الشعب وهيبة الدولة من خلال تطبيق القانون، وتنفيذا لتكليفات رئاسة مجلس الوزاراء، والتي يشرف على تنفيذها بالتنسيق مع المحافظات وزارة التنمية المحلية.





جاءت تلك التصريحات خلال متابعة المحافظ لأعمال حملة إزالات لمباني مخالفة بمدينة بني سويف من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وبالتنسيق مع قيادات الوحدة المحلية الذين تم تكليفهم بالتواجد الميداني والإشراف المباشر على تنفيذ حملات الإزالة وتطبيق القانون.





وأشرف على حملة إزالة المخالفات اليوم اللواء محمود ضياء رئيس مدينة بني سويف، وعلى يوسف، وناجي خليل نائبا رئيس المدينة والمهندس عبد العزيز مسلم مدير الإدارة الهندسية.





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كما شهد جانبا من الحملة حضور اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف ، ورافقه كل من، اللواء أشرف على مساعد مدير الأمن ، والمقدم إبراهيم صفوت رئيس مباحث بندر بني سويف.





وأسفرت الحملة عن تنفيذ 4 قرارت إزالة : لعدد 2 مبنى بشارع عبد الحفيظ "خلف شركة رنين" ، والتي صدر لهما قرارات إزالة للبناء بدون ترخيص ولم يتم التقدم بطلبات للتصالح طبقا للقانون ، وشملت القرارات إزالة مبنى 4 طوابق ( أرضي+ 3 علوي )، ومبنى أخر عبارة عن بدروم وأرضي.





في سياق أخر تواصل محافظة حملات تطبيق القانون وتنفيذ قرارات الازالة لكافة صور التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية حيث تم خلال أقل من 4 شهور "منذ صدور قرار مجلس الوزراء في 25 مارس الماضي" إزالة 2244 حالة تعد بواقع: 1830 حالة تعد على الأراضى الزراعية، و414 حالة على أراضى أملاك الدولة، بينما تم ضبط وإزالة 303 مخالفة بناء، وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة" ، وذلك في اطار تكليفات رئاسة مجلس الوزراء.