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محافظات

في حال انقطاع التيار .. تشغيل أول مخبز بمركز الداخلة باستخدام مولد كهربائي

الإثنين 06/يوليه/2020 - 06:33 م
تشغيل اول مخبز بالداخلة
تشغيل اول مخبز بالداخلة بالمولد الكهربائي
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منصور ابوالعلمين
أعلن اللواء محمد الفحام، رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن بدء تشغيل المخابز بمولدات طاقة كهربائية لتوفير مصدر طاقة بديل حال انقطاع التيار الكهربائي.


وأكد الفحام، في بيان صحفي، تجربة وتشغيل أول مخبز بمدينة موط باستخدام مولد الكهرباء والذي يمكنه العمل لمدة 50 ساعة متواصلة لخدمة أهالي أحياء الزراعيين وقرض 25 يناير وقرض الأوقاف بطاقة استيعابية 10000 رغيف لخدمة 2000 مواطن، مشيرًا إلى أنه يمكن عمل مناورة أيضًا مع مخبزين آخرين بالمدينة لخدمة 4000 مواطن.


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كان مركز الداخلة أعلن مؤخرًا عن استكمال تنفيذ مشروع إحلال وتطوير مجزر الداخلة الرئيسى بمدينة موط بمركز الداخلة، بتكلفة تصل إلى نحو 9 ملايين جنيه ضمن خطة فرع جهاز التعمير بالمحافظة وجرى الانتهاء من 50% من المشروع على أن يدخل الخدمة فى شهر نوفمبر 2020.


وجرى الانتهاء من تنفيذ 43 % من مشروع تطوير ورفع كفاءة مجزر الخارجة الآلى بتكلفة 8.5 مليون جنيه، على أن يدخل الخدمة فى شهر نوفمبر المقبل، ضمن بروتوكول تعاون بين الجهاز المركزى للتعمير بوزارة التنمية المحلية.
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