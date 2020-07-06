فرنسا تعلن استئناف الرحلات الجوية من وإلى مصر

أعلنت فرنسا اليوم الاثنين، عودة رحلات الطيران إلى مصر، بعد توقفها بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقالت شركة الخطوط الفرنسية "إير فرانس" إن الرحلات الجوية إلى مصر سيتم استئنافها عقب إعادة فتح مطار القاهرة الدولي من خلال رحلتين أسبوعيا.





وأضافت أنه سيتم إعادة رحلات الطيران مع تطبيق الإجراءات الصحية الإضافية لضمان سلامة المسافرين لمنع تفشي فيروس كورونا.





واوضحت أن جدول رحلاتها وفقًا للتوقيت المحلي، من باريس إلى القاهرة، سيكون بواقع رحلتان أسبوعيتان يومي الإثنين والخميس.





وبحسب التوقيت المحلي لمصر، فإن الرحلتين من القاهرة إلى باريس ستطلق يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع.



